Kazakistan, Sputnik Light aşısını onayladı

Kazakistan'ın Rusya'da geliştirilen tek bileşenli Kovid-19 aşısı Sputnik Light'ı tescil ettiği belirtildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan (RDIF) yapılan açıklamaya göre tek bileşenli koronavirüs aşısı Sputnik Light, Kazakistan Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edildi.

Sputnik Light, Rus Sputnik V aşısının birinci dozundan oluşuyor. Hafifletilmiş bu aşının uygulanması ardından bağışıklık oluşmasını izleyen 28. günde ölçülen etkinliğinin yüzde 79.4 olduğu klinik araştırmalarda belirlenmiş durumda.

Yaklaşık yüzde 80 olan etkinlik düzeyi, iki doz uygulanan birçok aşının verimlilik göstergelerinin üzerinde.