Rusya’da Kovid-19 nedeniyle üç gündür rekor sayıda can kaybı kaydediliyor

Rusya’da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 791 can kaybı kaydedildi. Bu, yine bir rekor olan dünkü can kaybı sayısından yüzde 0.64 (786) daha fazla. Ülkede şimdiye kadar 146 bin 69 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüsle mücadele merkezi Rusya’daki günlük can kaybının rekor düzeye çıktığını bildirdi.

Gün içinde 791 can kaybı kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen can kaybı ise 146 bin 69 oldu. Dün ve önceki gün de sırasıyla 786 ve 780 can kaybı olduğu açıklanmıştı.

St. Petersburg ve başkent Moskova, Kovid-19’un en fazla can aldığı kentler oldu.

Son 24 saatte vaka sayısı 25 bin 293 arttı. Vaka sayısı da düne kıyasla (23 bin 827) daha yüksek. Pandemi boyunca kaydedilen vaka sayısı da 5 milyon 882 bin 295’ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 21 bin 493 artışla 5 milyon 278 bin 976’ya ulaştı.

Rusya yeniden en çok vakanın bulunduğu ülkeler arasında dördüncü sıraya yükselmişti.