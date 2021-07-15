Peskov: AB'yle koronavirüs aşılarının karşılıklı tanınması konusuna çözüm bulunacağını umuyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın AB'yle koronavirüs aşılarının karşılıklı tanınması konusuna çözüm bulunacağını umduğunu ancak bu diyalogda henüz sonuç alınamadığını belirtti.

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Peskov, "Aşıların AB'yle karşılıklı tanınması konusu, şu anda gündemde olan bir konu. AB'yle diyalog kurarak bu konuyu istişare edeceğimizi ve bazı sonuçlar elde edeceğimizi umuyoruz. Maalesef şu anda somut sonuçlar yok" dedi.

Peskov, aşıların karşılıklı tanınması konusunun mutlaka istişare edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

'Yabancı aşıların ithalatı gündemde değil'

Bu arada Peskov, diğer ülkelerde geliştirilen koronavirüs aşılarının Rusya'ya ithalatının şu anda gündemlerinde olmadığını söyledi.

"Kendi aşılarımız yetiyor, dört aşı var. Bu seçme imkanı demek olmuyor mu?" diye devam eden Peskov, bazen aşılara erişimin sağlanamayabileceğini ancak genel itibarıyla tedariklerin düzenli olarak sürdüğünü vurguladı.

Rusya'da şu anda Sputnik V, EpiVakKorona, KoviVak ve Sputnik Light aşıları bulunuyor.