Kremlin, The Guardian'ın 'Putin, Trump'ı Beyaz Saray'a getirecek operasyona şahsen izin verdi' iddiasını yalanladı

Kremlin, Rusya lideri Putin'in, Trump'ın 2016’da ABD başkanı seçilmesini için desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek gizli bir operasyona şahsen resmi izin verdiği iddiasını içeren The Guardian haberini yalanladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dönemin emlak milyarderi Donald Trump'ı 2016'da Beyaz Saray'a getirecek bir operasyona şahsen izin verdiği iddiasını içeren The Guardian yazısı sorulduğunda, "Bunlar tamamıyla hayal ürünü. Hatta tamamen saçmalık" yanıtını verdi.

RT kanalına konuşan Peskov, "Söz konusu gazete (The Guardian) ya bir biçimde popülerliğini artırmak istiyor ya da çok Rusofobik bir çizgide ilerlemeye karar vermiş olmalı" ifadelerini kullandı.

The Guardian'da yayınlanan 'Kremlin belgeleri, Putin'in Trump'ı Beyaz Saray'a getirme komplosuna işaret ediyor' başlıklı yazı, 'sızdırılmış Kremlin belgeleri olduğu değerlendirilen notlara' dayandırılıyor.

Exclusive: Leaked Putin papers appear to show #Russia’s plot to put a “mentally unstable” Donald Trump into the White House – my story with @julianborger in Washington and @dansabbagh in London https://t.co/rfgD3IfAll — Luke Harding (@lukeharding1968) July 15, 2021

Yazının içeriğinde ise söz konusu belgelerin görsel parçalarına yer veriliyor; ancak parçalar, orijinal olduklarına gösterecek herhangi bir ibare bulundurmuyor.

'Fevri, dengesiz, üstünlük kompleksinden muzdarip biri'

Guardian'ın yazısında, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ocak 2016'da istihbarat şefleri ve üst düzey bakanları ile bir toplantı gerçekleştirdiği ve söz konusu toplantıda, 'Trump'ın yöneteceği bir Beyaz Saray’ın yaratacağı sosyal karmaşanın, Moskova’nın stratejik hedeflerine ulaşmasını güvenceye alacak koşulları sağlayacağı konusunda anlaşıldığı' iddia ediliyor.

Öte yandan gazete, 'sızdırılmış Kremlin belgesi olduğu sanılan' notların, Trump'la ilgili kısa bir psikolojik değerlendirme de içerdiğini ve dönemin emlak milyarderinden 'fevri, dengesiz, üstünlük kompleksinden muzdarip biri' olarak bahsedildiğini ileri sürüyor.

Putin'in kendisi dahil pek çok üst düzey Rusya devlet yetkilisi, Trump'ın 2016 seçimlerini kazanması adına lobi faaliyetleri yürütüldüğüne ilişkin iddiaları geçmişte de defalarca yalanlamıştı.