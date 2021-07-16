FSB: Moskova’da terör saldırısı hazırlığında olan terörist yakalandı

Rusya’nın Federal Güvenlik Servisi FSB, başkent Moskova’daki kalabalık yerlerde gerçekleştirilmesi planlanan terör saldırılarının engellendiği açıklamasını yaptı. El yapımı patlayıcılar ile saldırı hazırlığındayken yakalanan kişinin, talimatları Suriye’den aldığı kaydedildi.

FSB yetkilileri, başkentin kalabalık alanlarında saldırı hazırlığında olduğu anlaşılan bir kişinin yakalandığını duyurdu. Suriye’den aldığı talimatlar doğrultusunda hareket ettiği belirlenen kişinin saklandığı yerde, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan maddeler ile patlayıcı yapımına dair notlar bulunduğu kaydedildi.

Saldırı hazırlığındaki kişinin telefonundaysa, Suriye’deki terörist grupların üyeleri ile yapılmış yazışmalar da bulundu.

FSB’nin soruşturma bürosunun, söz konusu kişi hakkında kamu davası açtığı ve ‘soruşturmanın işleyişine zarar gelmemesi adına teröristin isminin açıklanmayacağı’ kaydedildi.