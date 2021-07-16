Lavrov: Rusya ile Çin arasındaki ilişkiler görülmemiş bir seviyede

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Pekin’in askeri işbirliğini başarıyla geliştirdiğini, iki ülke arasındaki ilişkilerin görülmemiş bir seviyeye yükseldiğini ifade etti. Lavrov bu işbirliğinin üçüncü ülkeleri hedef almadığını kaydetti.

Rusya-Çin İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasının 20. yıldönümü vesilesiyle Rossiyskaya Gazeta ve Çin’deki Halkın Günlüğü gazetesi için kaleme aldığı makalesinde Lavrov, iki ülke arasındaki ilişkilerin 21. yüzyılda devletler arasındaki işbirliği için bir örnek olduğunu belirtti.

Lavrov, “Planlanan yolda ilerlerken, bugün yeni bir çağa giren kapsamlı işbirliği ve stratejik etkileşimi konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki askeri işbirliğine değinen Lavrov, tarafların düzenli olarak ortak terörle mücadele ve deniz tatbikatları yürüttüğünü hatırlattı.

Lavrov, “Karşılıklı etkileşimimiz yeni formatlarla zenginleşiyor. Bu formatlar arasında Asya-Pasifik bölgesinde uzun menzilli uçaklarla yapılan ortak hava devriyeleri de var” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rusya ve Çin ikilisinin Soğuk Savaş zamanındaki klasik askeri-siyasi birliklerden daha kusursuz olduğunu ifade etti.

Lavrov’a göre, söz konusu dönemdekilere kıyaslandığında iki ülke arasındaki etkileşim, ideolojik sınırlamalarla kısıtlanmıyor, eşit temeller üzerine kurulu, üçüncü ülkeleri hedef almıyor ve dış faktörlerin etkisine karşı dirençli durumda.

Rusya-Çin İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması 16 Temmuz 2001 tarihinde imzalanmıştı. Haziran ayında iki ülkenin liderleri arasında gerçekleştirilen videokonferans görüşmesiyle anlaşma beş yıl daha uzatılmıştı.