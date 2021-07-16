Zaharova: Afganistan’da sorun yaratan Batı, şimdi de ortak sorumluluktan bahsediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı’nın önce Afganistan’da sorun yaratıp, şimdi de bir sorumlu aramaya başladığını ve çözümü için ortak çaba çağrısı yaptığını ifade etti.

Zaharova, Telegram hesabından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell’ın Özbekistan’daki Orta ve Güney Asya: Bölgesel İşbirliği, Sınamalar ve Fırsatlar isimli konferansta, AB’nin Afganistan’da siyasi çözüm için kapsayıcı çözümleri sıkı şekilde desteklediklerini söylediği konuşmasını değerlendirdi.

Zaharova, “Pakistan lideri konuşmasında şu an ülkesinde Afganistan’dan 3 milyon göçmen olduğunu söyledi. Sonra arkasından 20 yıldır Afganistan’daki düzenleme yapan ABD ve beraberindekileri temsil eden Borrell çıktı. Ve ne dedi dersiniz? Cesaretini topladı, oradakilere şöyle bir baktı, (Oradakiler öncelikle de uzun yıllardır Batı topluluğunun profesyonellik dışı eylemlerinin sonuçlarını çeken Afganistan’ın komşuları) sonra da şunu söyledi: Afganistan’daki durum ortak bir sorumlulukmuş! Gelenek bozulmadı: Önce sorunu yaratıyorlar, sonra da bir sorumlu arıyor ve ortak çaba gösterme çağrısı yapıyorlar. Irak’ta da Libya’da da böyle yaptılar, şimdi de Afganistan’da böyle” ifadelerini kullandı.