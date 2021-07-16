Moskova'da restoran ve kafelere QR kodla girme uygulaması 19 Temmuz'da sona eriyor

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentteki restoran ve kafelere, 500’den fazla kişinin bulunduğu etkinliklere girmek için haziran sonunda başlatılan QR kod uygulamasının 19 Temmuz'dan itibaren sonlandırılacağını belirtti.

Rusya hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Konseyi toplantısında konuşan Sobyanin, aşı yaptırmış, altı ay içinde Kovid-19 geçirmiş veya PCR testi negatif çıkan kişilerin bu durumlarını doğrulayan QR kodlarla restoran ve kafelere girmesini öngören uygulamaya 19 Temmuz'dan itibaren son vereceklerini ifade etti.

Sobyanin, "Durumun iyiye gitmesi ve aşılamada yakalanan olumlu dinamik nedeniyle bir dizi ciddi kararlar aldık. 19 Temmuz'dan itibaren restoran ve kafelerde zorunlu QR kod uygulamasını iptal ediyoruz" dedi.