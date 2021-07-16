Rostec, Rusya’nın yeni savaş uçağının ilk fotoğrafını yayınladı

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec, MAKS-2021 Uluslararası Havacılık Fuarı’nda tanıtılacak yeni askeri uçağı ilk kez gösterdi.

Rostec Facebook hesabında MAKS-2021’de gösterilecek yeni Rus savaş uçağının fotoğrafını ilk kez yayınladı.

Uçak fotoğrafta kılıflı olarak yer aldı. Görselin Uçak fotoğrafta kılıflı olarak yer aldı. Görselin üzerinde de “Beni çıplak görmek ister misin?” ifadeleri kullanılıyor.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’ten yapılan açıklamada Birleşik Uçak Şirketi’nin (OAK) MAKS-2021 Uluslararası Havacılık Fuarı’nda yeni askeri uçağını tanıtacağı belirtilmişti.

MAKS-2021 fuarı bu yıl on beşinci yılına girecek. Fuar 20-25 Temmuz’da Moskova bölgesindeki Jukovski’de gerçekleştirilecek. Etkinlik boyunca koronavirüs salgını için gerekli tedbirler alınacak.