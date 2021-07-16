Lavrov, Afganistan Devlet Başkanı Gani'yle görüştü: Kapsamlı müzakereler en kısa sürede başlamalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen 'Orta ve Güney Asya: Bölgesel Temaslılık. Tehditler ve Fırsatlar' Uluslararası Konferansı kapsamında Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'yle görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Gani, Afganistan'daki son gelişmeleri istişare etti.

Lavrov, yıllardır süren silahlı çatışmaların sona ermesi ve ülkede istikrarın sağlanması amacıyla Afganistan'daki taraflar arasında kapsamlı müzakerelerin en kısa süre başlatılması gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı, Orta Asya ülkeleriyle sınır komşusu olan Afganistan'ın kuzey bölgelerindeki gerilimin tırmanmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Lavrov ve Gani, Rusya ile Afganistan'daki arasındaki ilişkiler hakkındaki bazı güncel konuları da ele aldı.