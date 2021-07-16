Lavrov: Afganistan'daki ABD misyonu başarısız oldu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gazetecilere ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "ABD'liler Başkan Joe Biden'ın teyit ettiği gibi, görevlerini yerine getirdiklerini düşündükleri için çekildiler. Elbette Biden, durumu en olumlu şekilde sunmaya çalıştı ancak herkes misyonun başarısız olduğunu anlıyor. Bu, ABD'liler tarafından da olmak üzere açık bir şekilde kabul ediliyor" dedi.

Terörün ortadan kalkmadığını, IŞİD militanları ile El Kaide'nin bir kolunun Afganistan'daki pozisyonlarını güçlendirdiğini belirten Lavrov, uyuşturucu üretiminin ise rekor seviyelere çıktığını, dünyadaki tüm uyuşturucu maddelerin yüzde 90'ının Afganistan'dan geldiğini ve bununla mücadele için neredeyse hiçbir şey yapılmadığını vurguladı.

Lavrov, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine rağmen Moskova'nın Washington ve Pekin'in yanı sıra Afganistan'daki duruma nüfuz edebilecek diğer ülkelerle çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı, Afganistan'da barışın sağlanması için Taliban da dahil tüm tarafların masada bulunması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, Afganistan'daki bir gücün diğerine karşı üstünlük kurmasını sağlamaya çalışmıyoruz, zira bu çok istikrarsız, kırılgan ve geçici bir çözüm olur. Tüm çabalarımız, nihayetinde bir siyasi çözümü sağlayacak olan, tüm siyasi, etnik ve diğer grupları kapsayan bir diyaloğu temin etmeye yönelik."