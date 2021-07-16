Rus Bakan Manturov: 1 Kasım'a kadar 10 milyon doz Sputnik Light aşısı tedarik edilecek

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, üreticilerin 1 Kasım'a kadar tek bileşenli koronavirüs aşısı Sputnik Light'tan 10 milyon doz tedarik edeceğini söyledi.

Rusya hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Konseyi toplantısında konuşan Manturov, "Şirketler Sputnik Light'ın üretim hacimlerini artırmaya devam ediyor. Rostov'daki tesisten 2.5 milyon doz aşı halihazırda kontrole gönderildi. Sözleşmede yer alan dört üreticinin çabalarıyla 1 Kasım'a kadar 10 milyon doz Sputnik Light tedarik edilecek" dedi.

Manturov, Sputnik Light aşısının yeniden aşılama için önümüzdeki haftadan itibaren Rusya'nın bölgelerine gönderileceğini belirtti.

Manturov, "Hastalığı geçiren veya daha önce aşılanan kişilerin yeniden aşılanmasında etkili olduğu görülen tek bileşenli Sputnik Light aşısı önümüzdeki haftadan itibaren yeniden aşılama için bölgelere göndermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sputnik Light aşısı, Rusya'da 6 Mayıs'ta tescil edildi. Aşı daha sonra bir dizi ülkede onaylandı.

Sputnik Light, Rus Sputnik V aşısının birinci dozundan oluşuyor. Hafifletilmiş bu aşının uygulanması ardından bağışıklık oluşmasını izleyen 28. günde ölçülen etkinliğinin yüzde 79.4 olduğu klinik araştırmalarda belirlenmiş durumda.

Yaklaşık yüzde 80 olan etkinlik düzeyi, iki doz uygulanan birçok aşının verimlilik göstergelerinin üzerinde.