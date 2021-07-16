Rusya Savunma Bakanlığı, siber saldırıya hedef oldu

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinin, yoğun bir siber saldırıya hedef olması nedeniyle gün içinde geçici olarak hizmet dışı kaldığı belirtildi. Siteye erişimin şu an normale döndüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın mil.ru adresindeki resmi sitesine, uğradığı DDoS saldırısı nedeniyle gün içinde birkaç saat boyunca erişilemediği belirtildi.

Bakanlık’ın internet sitesine, sabah 10.00’dan sonra hiçbir internet tarayıcısından ulaşmanın mümkün olmadığı görülmüştü.

Siber saldırı yurt dışından gerçekleştirildi

Bakanlık yetkilileri, DDoS saldırısının kaynağını açıklamadı, ancak söz konusu siber saldırının yurtdışından gerçekleştirildiği kaydedildi.

DDoS (distributed denial of service), bir internet sitesine erişimi engellemek için, kapasitesinden daha yoğun bir trafik yaratarak çoklu kaynaklardan gerçekleştirilen saldırı olarak tanımlanıyor.

Bunun yanında Bakanlık’ın internet sitesine erişimin, ancak öğle saatlerinden sonra normale döndüğü belirtiliyor.

Rus devlet kurumları sık sık hedef alınıyor

Rusya’nın devlet kurumlarının internet siteleri sıklıkla siber saldırıların hedefi oluyor. Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, bundan kısa bir süre önce yaptığı bir açıklamada, 2020 yılında ülkenin devlet organlarını hedef alan 120 bini aşkın siber saldırı gerçekleştirildiğini belirtmişti.