Rusya’da son 24 saatte 25 bin 116 yeni koronavirüs vakası saptandı

Rusya'da son 24 saatte 25 bin 116 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 5 milyon 933 bin 115’e ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 25 bin 116 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 25 bin 704 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 2.29 daha az olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının toplam sayısının 5 milyon 933 bin 115’e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca en fazla vakanın başkent Moskova’da (4 bin 561), Moskova bölgesinde (2 bin 541), St. Petersburg’da (bin 957), Nijniy Novgorod bölgesinde (535) ve Sverdlovsk bölgesinde (492) saptandığı bilgisine yer verildi.

Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 787 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 147 bin 655’e yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlığına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 21 bin 437 kişi olduğu bilgisini paylaşan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 5 milyon 322 bin 345’e ulaştığını vurguladı.

Rusya bu hafta dünya ülkeleri arasında Kovid-19 vakaları açısından tekrar dördüncü sıraya yerleşti. Rusya Sağlık Bakanlığı, enfeksiyonun enfeksiyonun yayılmasında hafif bir yavaşlama olsa da koronavirüs durumunun azami ölçüde ağır olduğunu açıkladı.

Diğer yandan Moskova be Moskova bölgesinde yetkililer, QR kod uygulama zorunluluğunu 19 Temmuz’dan itibaren kaldırma kararı verdi.