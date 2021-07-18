Ukrayna Güvenlik Servisi, Sergey Şoygu'yu soruşturma işlemleri için Mariupol'e çağırdı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), yasa dışı silahlı oluşumlar kurduğunu iddia ettiği Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu soruşturma işlemleri için 20 Temmuz'da Mariupol'e çağırdı.

Ukrayna'da yayın yapan 'Glavkom' gazetesinde yer alan habere göre SBU, Şoygu'ya hakkındaki yazılı suç belgesini elden teslim etme kararı aldı.

SBU'nun Donetsk ve Lugansk Bölge Müdürlüğü Kıdemli Soruşturma Amiri Taras Butenko'nun imzasını taşıyan celp kağıdına göre Şoygu'nun 20 Temmuz'da Mariupol'de bulunması gerekiyor.

Soruşturma işlemleri için Mariupol'e çağrılan bir diğer isim Rus iş insanı Konstantin Malofeyev oldu.

Ukrayna, daha önce de Rus yetkililer hakkında soruşturma düzenleme girişiminde bulunmuştu.

Ağustos 2016'da eski Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, Şoygu ve 17 üst düzey Rus yetkiliyi tutuklamayı planladığını ifade etmişti. Şoygu ve Rus yetkililerin, Ukrayna'nın ulusal güvenliğinin temellerine karşı suç işledikleri öne sürülmüştü.