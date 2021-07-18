Sobyanin: Moskova'da vakalar pik dönemine kıyasla yarı yarıya azaldı

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentte koronavirüs vakalarıyla ilgili güncel durum hakkında bilgi verdi.

Moskova'da koronavirüsle ilgili durumun hâlâ daha zor olduğunu ancak her geçen hafta daha az vaka ve daha az hastaneye yatış tespit edildiğini kaydeden Sobyanin, "Üstelik bu durum birkaç gündür değil, dört haftadır böyle. Her gün tespit edilen vaka sayısı da, bir ay önceki pik dönemde elde edilen değerlere göre neredeyse yarı yarıya azaldı ve hastaneye yatışların sayısı düştü" dedi.

Sobyanin, bunun alınan önlemler ve Moskovalıların bilinçli tutumu sayesinde sağlandığının altını çizdi.

'Her hastanın verilerini ortak veri tabanında görüyoruz'

Bu arada Sobyanin, sosyal medyada yer alan haberlere tepki göstererek "İnternette çok sayıda yalan haber yer alıyor ancak sistemimiz, hükümetin her hastanın tüm hastalık süresi boyunca elde edilen verilerini ve aşılama verilerini ortak veri tabanında görebileceği şekilde düzenlendi" ifadelerini kullandı.

Hükümetin resmi verilerle çalıştığını, kaç hasta olduğunu ve kaçının aşılandığını, hastalığı nasıl geçirdiklerini ve hastaneye yatıp yatmadıklarını net bir şekilde bildiğini kaydeden Sobyanin, "Biz teori üretmiyoruz, aksine tüm vakaları kesin olarak biliyoruz. Bu veriler, aşılamanın yeni Delta versiyonuna karşı etkili olduğunu gösteriyor" diye ekledi.