Rusya'nın günlük koronavirüs raporu: 25 binden fazla vaka, 764 ölüm

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya'da 25 bin 18 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 milyon 958 bin 133 oldu.
Moskova 4 bin 357, Moskova Bölgesi 2 bin 554, St. Petersburg 1941 ve Krasnodar Kray 505 ile en yüksek vaka görülen yerler oldu.
Koronavirüse yenik düşenlerin sayısı 764 olarak açıklanırken salgının başından beri hayatını kaybedenlerin sayısı 148 bin 419'a yükseldi.
En fazla ölüm Moskova (106), St. Petersburg (101) ve İrkutsk Bölgesi (40) oldu.
Rusya Sağlık Bakanlığı, enfeksiyonun yayılma hızında yavaşlama olmasına rağmen ülkede koronavirüsle ilgili durumun ciddiyetini koruduğunu açıklamıştı.
Moskova ve Moskova Bölgesi yönetimleri, restoran ve kafelerde geçerli olan QR kod uygulamasının 19 Temmuz'dan itibaren kaldırılacağını duyurmuştu.
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