Rusya’da bir kasaba sivrisineklerin oluşturduğu ‘hortumun’ etkisinde kaldı

Kamçatka-İnform sitesinin haberine göre, Kamçatka bölgesindeki Ust-Kamçatsk kasabası sivrisinek istilasına uğradı. Görüntülenen sıra dışı olayda muazzam bir sivrisinek sürüsünün hortum şeklini aldığı, ardından hortumun dağıldığı görülüyor.

Sivrisineklerin oluşturduğu ‘hortumun’ tehlikeli olmadığını belirten böcek bilimci Lyudmila Lobkova, “Bunlar sıcakkanlı hayvanların peşinde olmayan, çiftleşmek için bir veya daha fazla dişinin etrafında dönen erkek sivrisineklerdir” açıklamasında bulundu.

Bu fenomenin her yıl yaşandığı bilgisini veren Lobkova, ancak sivrisineklerin sayısına ve hava koşullarına bağlı olarak görülebileceğini vurguladı.

Rusya’da bir kasaba sivrisineklerin oluşturduğu ‘hortumun’ etkisinde kaldıhttps://t.co/rAI5IosBxC pic.twitter.com/eJwzhMxKN3 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 18, 2021

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