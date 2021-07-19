Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun kızı, babası ile tatildeyken çektiği sıra dışı görüntüleri paylaştı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun kızı Kseniya, babası ile birlikte gittiği Sibirya’da çektiği sıra dışı görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun kızı Kseniya, babası ile birlikte tatil için gittiği Sibirya’daki Tuva Cumhuriyeti’nde çektiği sıra dışı görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.

Kseniya, paylaştığı görüntülere ilişkin yorumunda, “Moskova'da hava sıcak ve boğucu olduğu her zaman memleketime gitmek isterim” ifadesini paylaştı.

Paylaşılan çekimlerde baba-kız, ata binerken görülüyor.