Muraşko: Kovid-19 olanlarda akciğer hasarı daha hızlı gelişmeye başladı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, koronavirüsün daha hızlı yayılmaya başladığını, hastalarda akciğer hasarı gelişiminde de hızlanma gözlendiğini ifade etti.

Rossiya 24 televizyonunda konuşan Muraşko, "Daha önce akciğer hasarı altıncı-yedinci günde gözlenirken, şimdi üçüncü-dördüncü günde bu görülebiliyor" dedi.

Muraşko, koronavirüsün daha hızlı yayıldığını ve hastalığın seyrinin de daha hızlı hale geldiğini söyledi.

‘Yeni semptomlar görülüyor’

Muraşko’ya göre, koronavirüs kaynaklı yeni semptomlar da görülmeye başlandı.

Muraşko, "Birtakım yeni belirtiler ortaya çıktı. Zaman zaman bağırsakla ilgili belirtiler oluyor. Daha sık olarak da anjinaya benzer başka birçok belirti görülüyor" ifadelerini kullandı.

'Aşılananlar kendilerini fiziksel bakımdan fazla yormamalı'

Muraşko, en az tek doz aşı yaptırmış kişilerin yüzde 2.5’i kadarının hastalanabildiğini, ancak bunların yüzde 95’inin hastaneye kaldırılmasına gerek görülmediğini söyledi.

Aşılanmanın virüsten korunmak için önemli bir etmen olduğunu belirten Muraşko, "İşe yarıyor. Kapalı topluluklarda aşı korumakla birlikte ciddi komplikasyonları da önlüyor, özellikle de risk kategorilerinde. Ölümcül komplikasyonlar da önleniyor" dedi.

Rus Bakan, aşılamadan sonra bir süre alkol tüketiminden kaçınmak, saunaya girmemek ve spordan kaçınmak, fiziksel olarak fazla yorulmamak gerektiğini de ekledi.