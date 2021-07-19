Rusya’da Ay yolculuğunda kullanılacak uzay aracının koltuğu test edildi

Zvezda Araştırma ve Üretim Şirketi'nin Genel Müdürü Sergey Pozdnyakov, gelecekte planlanan Ay yolculuğunda kullanılacak uzay aracının koltuğunun başarıyla test edildiğini ifade etti.

Pozdnyakov, “Şu anda ürünü talep eden Energiya uzay şirketinin talebi doğrultusunda koltuğun ağırlığını düşürmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Pozdnyakov, MAKS-2021 Uluslararası Havacılık Fuarı’nda Orel uzay aracının mürettebatının kullanacağı Sokol-M isimli uzay giysisinin prototipinin ilk kez gösterileceği ve fuarda sergilendikten sonra nihai testlere gönderileceği bilgisini de verdi.

‘UUİ’deki Rus kozmonotlar uzay giysisiz kalabilir’

Pozdnyakov’a göre, Orlan-MKS uzay giysilerinin garanti süresi yakında dolacağı ve yeni koruyucu giysilerin üretimi için de henüz bir sözleşme imzalanmadığı için Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) Rus kozmonotlar uzay yürüyüşü yapma imkanlarından mahrum kalabilirler.