Altıncı nesil Rus savaş uçağında yapay zeka teknolojileri kullanılacak

Yarın kapılarını açacak olan MAKS-2021 Uluslararası Havacılık Fuarı öncesinde Sputnik’e konuşan Smirnov, altıncı nesil yeni Rus avcı uçağında yapay zeka teknolojilerinin yaygın olarak kullanılacağını söyledi.

Smirnov, “Bir sonraki neslin hava araçları, yapay zekanın yoğun olarak kullanımı, çeşitli silah sistemlerinin ağ merkezli etkileşim modunda çalışma imkanı dahil olmak üzere aerodinamiğin daha da iyileştirilmesi, yeni motorlar, yeni yapı malzemeleri, yeni nesil kabin ekipmanları demek. Ülkemizde bu alanlardaki araştırma ve analiz çalışmaları durmadan devam ediyor” diye konuştu.

Sonraki nesil araçların geliştirme sürecinin yıllar aldığına dikkat çeken Smirnov, uçağın yaratılmasının 5 ila 7 yıl sürebildiğini, motorun geliştirilmesi için ise daha da uzun bir zaman gerektiğini, bilim ve araştırma enstitülerinin, tasarımcılık bürolarının geleceğin hava araçlarına yönelik bilimsel ve teknik bir rezerv oluşturmak için sürekli çalıştıklarını vurguladı.

‘Modernize edilmiş Su-57 jeti daha geniş silah yelpazesi sayesinde yeni savaş yetenekleri kazanacak’

Beşinci nesil Su-57 avcı uçağının modernize edilmiş versiyonunun, daha geniş silah yelpazesi kullanıldığından yeni savaş yetenekleri kazanacağına dikkat çeken Smirnov, şunları söyledi:

“Su-57'nin potansiyelinin daha da geliştirilmesi çerçevesinde kabin ekipmanlarının işlevselliğini artırarak, kullanılan silah yelpazesini genişleterek ve diğer bazı işlemlerle uçağın savaş yetenekleri önemli ölçüde artırmaya yönelik ek işlemler uygulanacak. Platformun geliştirilmesindeki kilit unsurlardan biri, Birleşik Motor Yapım Şirketi’nin üzerinde çalıştığı yeni motordur.”

Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostech, yarın başlayacak olan MAKS-2021 Uluslararası Havacılık Fuarı’nda yeni geliştirdiği beşinci nesil avcı uçağını tanıtmayı planlıyor. Daha önce yeni uçağın hafif, çok amaçlı tek motorlu olacağı, kalkış ağırlığının en fazla 18 ton olacağı ve azami hızının 2 Mach’ı geçeceği, yani ses hızından yaklaşık olarak 2 kat daha hızlı hareket edeceği açıklanmıştı.