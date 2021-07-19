Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: 24 bin 633 yeni vaka saptandı

Rusya'da son 24 saatte 24 bin 633 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 5 milyon 982 bin 766’ya ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 24 bin 633 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 25 bin 18 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 1.54 daha az olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 5 milyon 982 bin 766’ya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca en fazla vakanın başkent Moskova’da (4 bin 7), Moskova bölgesinde (2 bin 504), St. Petersburg’da (bin 938), Nijniy Novgorod bölgesinde (531) ve Krasnoyarsk bölgesinde (492) saptandığı bilgisi paylaşıldı.

Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 719 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 149 bin 138’e yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısının son 24 saatte 18 bin 764 kişi olduğu bilgisini paylaşan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 5 milyon 359 bin 995’e ulaştığını vurguladı.

Rusya Sağlık Bakanlığı, enfeksiyonun yayılmasında hafif bir yavaşlama olsa da koronavirüs durumunun hala ağır olduğunu açıkladı. Diğer yandan Moskova be Moskova bölgesinde yetkililer, QR kod uygulama zorunluluğunu bugünden itibaren kaldırma kararı verdi.