Putin: Rusya, esnek makroekonomik politika sayesinde krizi hızlı bir şekilde atlatabildi

Rusya Devlet Başkanı Putin, esnek ve aynı zamanda sorumlu makroekonomik politikanın, iş dünyasına ve teknolojiye verilen desteğin ülkenin koronavirüs pandemisinin neden olduğu krizin sonuçlarını hızla aşmasını sağladığını belirtti.

Rusya lideri Vladimir Putin, Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, esnek ve aynı zamanda sorumlu makroekonomik politikanın, iş dünyasına ve teknolojiye verilen desteğin, ülkenin Kovid-19 salgınının neden olduğu krizin sonuçlarını hızla aşmasını sağladığını söyledi.

Putin, “Sorumlu ve aynı zamanda esnek makroekonomik politika, girişimciliğe ve yüksek teknoloji endüstrilerine yönelik destek önlemleri sayesinde, kriz sonuçlarının hızla üstesinden gelmeyi başardık” diye konuştu.

Rusya’daki ekonomik büyümenin bu yılın sonuna kadar yaklaşık yüzde 4'e ulaşmasının beklendiğini dile getiren Putin, “Bu rakama yakın geleceğini umarım” ifadelerini kullandı.

Bu tür olumlu eğilimlerin insanların yaşam standartlarını iyileştirmek için kullanılmasının gerekli olduğunu, zira ‘ekonomik büyümenin anlamının, kilit sonucunun da bu olduğunu’ vurgulayan Putin, “Tüm makroekonomik göstergelerin, indikatörlerin arkasında her zaman somut kişi ve bu kişinin sorunları görülmeli” diye konuştu.

Şu anki işsizlik seviyesinin 2019 yılının parametrelerine geri döndüğüne dikkat çeken Putin, o zamanki işsizlik oranının yüzde 4.7 olduğunu, şimdiki göstergenin ise yüzde 4.9’a yaklaştığını dile getirerek, “Ancak bu ortalama bir değer, istatistiktir ve biz, birçok insanın eskiden de olduğu gibi işe alınırken, özellikle de gençlerin ‘part time’ çalışma ile sorunlarla karşılaştığını anlıyoruz. Tüm bu sorunlar tutarlı bir şekilde çözülmeye devam etmeli” diye sözlerini tamamladı.