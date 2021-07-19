Telegram, Rusya'da en çok indirilen uygulama oldu

Sosyal paylaşım servisi Telegram’ın Rusya’da en çok indirilen uygulama olmayı başardığı belirtildi.

App Annie analiz şirketinin raporuna göre Telegram, Rusya’da 2021’in ikinci çeyreğinde en çok indirilen uygulama oldu. Telegram, yılın ilk çeyreğinde en çok indirilen uygulama olan TikTok’u geride bırakmayı başardı.

Rapora göre, Rusya’da en çok indirilen 10 uygulama şöyle: Telegram, TikTok, Zenly, WhatsApp, Instagram, GetContact, Gosuslugi, Ozon, Wildberrries ve Avito.

Gelir açısından liderlik VKontakte sosyal paylaşım sitesinin müzik platformu olan Boom’un elinde kaldı. İkinci sırada VKontakte gelirken bu uygulamayı Yandex.Muzıka, IVI, YouTube, Litres, Premier, Tinder, Odnoklassniki ve Google One izledi.

En hızlı büyüyen uygulamaların Whoosh ve Urent scooter kiralama uygulamaları ile arkadaşların konumunu bulan Zenly oldu.