Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rusya'ya ait bölümünün akıbeti bu ayın sonunda belli olacak

Rus uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitriy Rogozin, bu ay sonunda gerçekleştirilecek bir toplantı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) Rusya'ya ait bölümünün akıbeti hakkında bir karar alınacağını bildirdi.

Gazetecilere konuşan Rogozin, "Yaklaşık olarak 30-31 Temmuz tarihlerinde Roscosmos’un bilim teknik kurulu toplantısı gerçekleştirilecek" dedi.

Rogozin, toplantıda istasyonun Rusya’ya ait bölümüne ne olacağı hakkında karar alacaklarını ifade etti.

Rogozin ile NASA’nın yeni Başkanı Bill Nelson arasında 5 Haziran’da bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti. Roscosmos’a göre, Nelson, Rogozin’in Rusya’ya davetini kabul etmişti.

Rogozin, UUİ’nin akıbetinin görüşülmesinin ancak ABD’nin Roscosmos’a karşı uyguladığı tüm yaptırımların kaldırılmasının ardından mümkün olacağını söylemişti.

Daha önce UUİ’nin Rusya bölümünün operatörü olan Rus uzay ve havacılık şirketi RKK Energiya'nın Genel Direktör Yardımcısı Solovyov, UUİ’deki bazı öğelerin devreden çıkmaya başladığını, sorunların 2025'ten sonra büyüyerek çoğalacağını belirtmiş ve Moskova'nın UUİ’den vazgeçebileceğini kaydetmişti.