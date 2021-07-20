Zaharova: Norveç gazetesinin anketi, Batı’nın propagandasının bir örneği

Zaharova, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Norveç gazetesi Dagbladet’in geçen hafta sipariş ettiği ankete katılanların yüzde 38’inin, Rusya’nın 'dünya düzeni için başlıca tehdit' olduğunu düşündüğünü yazdı.

Gazetenin özel olarak seçtiği uzmanların, Norveç’in son yüz yılın bir kısmını 'doğrudan Rusya tehdidiyle' karşı karşıya kaldığını, Rusya’nın 'sürekli askerini gücünü sergilediğini ve farklı askeri eylemlerde yer aldığını, bunun en iyi örneğinin Suriye olduğunu' iddia ettiğini anlatan Zaharova, “Gazetenin anketine göre, Çin’i ‘dünya düzenine başlıca tehdit’ olarak görenlerin oranı yüzde 25, Kuzey Kore’yi yüzde 20, ABD’yi yüzde 4” ifadesini kullandı.

Sovyetler Birliği’nin, 20. yüzyılda gerçekten de askeri gücünü sergileyerek Norveç’in kuzeyini Nazi Almanya’sından kurtarmak zorunda kaldığını anımsatan Rusya Dışişleri Sözcüsü, Rusya ordusunun “başarısız deneylere saplanmış Batılı ilerici toplumun IŞİD’in boyunduruğu altında yok olmadan varlığını sürdürmesi için” Suriye’de teröristlere karşı mücadele ettiğini ve uluslararası hukuku koruduğunu kaydetti.

Zaharova, “Ama anketin sonuçları elbette etkileyici. Afganistan, Irak, Libya, Suriye, Amerikalıların son yüz yıl değil, sadece bu yüzyılın küçük bir bölümünde ‘askeri gücünü sergilediği’ ülkelerin sadece bir kısmı. Üstelik bunu, mümkün olan tüm hukuk ve etik kuralları ihlal ederek yapıyorlar. Buna rağmen dünya düzenine tehdit oluşturan yine Moskova” diye yazdı.

Rus diplomat, “Norveç’te, ülkemizden çektiklerine ilişkin tek bir somut örnek gösterebilecek tek bir kişi var mı? Cevabı ortada, hayır. Bu yüzden anket farklı türden bir gücü kanıtlıyor: Batı medyasının propagandasının gücünü” diye kaydetti.