Rus vekil, aşılanan emeklilere yardım ödemesi yapılmasını önerdi

Rusya Çalışma Bakanı Anton Kotyakov’a gönderilen mektupta Duma milletvekillerinden Vasiliy Vlasov, Kovid-19 aşı prosedürünü geçen emeklilere 10 bin yardım parası ödenmesi için öneri sundu.

Vlasov, şu anda Rusya’nın bazı bölgelerinde yetkililerin yaşlı vatandaşların aşılanmasına yönelik maddi teşvikler oluşturmaya çalıştığına, bununla birlikte federal düzeyde bir teşvik çözümünün bulunmadığına işaret etti.

Yazıda, "Bu bağlamda Kovid-19'a karşı aşılanma prosedürünü geçen emekli vatandaşlar için bir kereye mahsus federal bazlı 10 bin rublelik ödemenin uygunluğunu değerlendirmenizi rica ederim" ifadelerine yer verildi.

Rus vekil, bu yardımın sağlanmasının yaşlı vatandaşlar için önemli bir destek ve aşılanma bakımından teşvik önlemi olabileceğini ifade etti.

Duma milletvekilleri daha önce de gönüllü olarak aşılanan ya da aşılanmak isteyen çalışan vatandaşlara ek ücretli izin verilmesini önermişti.