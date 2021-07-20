Rusya, yeni nesil S-500 hava savunma sisteminin denemesini gerçekleştirdi

Rusya savunma bakanlığı yetkilileri, yeni deneme sırasında S-500 hava savunma sisteminin, yüksek hızdaki bir balistik hedefi başarılı bir biçimde vurduğunu kaydetti. Hedefin, ateşlemenin ardından imha edildiği belirlendi.
Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы:https://t.co/lMlyMZJnoi pic.twitter.com/r0XlHXUHjw— zvezdanews (@zvezdanews) July 20, 2021
Ayrıca deneme sonucunda, yeni nesil S-500 sisteminin tüm teknik ve taktik özelliklerinin doğrulandığı da belirtildi.
S-500 sistemi, mevcut ve yakında geliştirilebilecek tüm hava saldırısı araçlarını imha edebilecek biçimde geliştirildi.
#Видео На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели https://t.co/fs4BNuVSjS#Минобороны #ПВО #С500 #КапустинЯр pic.twitter.com/NUxjyux0lH— Минобороны России (@mod_russia) July 20, 2021
Sistemin geliştiricisi Almaz-Antey’in yetkilileri nisan ayındaki açıklamalarında, S-500 üstündeki çalışmalarını bitirmekte olduklarını söylemişti.
Ülkenin savunma yetkilileri de sistemin denemelerinin 2021’de tamamlanmasının ve aynı sene ordunun kullanımına alınmasının planlandığını belirtiyor.
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