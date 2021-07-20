Rusya, yeni nesil S-500 hava savunma sisteminin denemesini gerçekleştirdi

Rusya savunma yetkilileri, yeni nesil S-500 hava savunma sisteminin başarılı bir biçimde yeni bir denemesini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Rusya savunma bakanlığı yetkilileri, yeni deneme sırasında S-500 hava savunma sisteminin, yüksek hızdaki bir balistik hedefi başarılı bir biçimde vurduğunu kaydetti. Hedefin, ateşlemenin ardından imha edildiği belirlendi.

Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы:https://t.co/lMlyMZJnoi pic.twitter.com/r0XlHXUHjw — zvezdanews (@zvezdanews) July 20, 2021

​Ayrıca deneme sonucunda, yeni nesil S-500 sisteminin tüm teknik ve taktik özelliklerinin doğrulandığı da belirtildi.

S-500 sistemi, mevcut ve yakında geliştirilebilecek tüm hava saldırısı araçlarını imha edebilecek biçimde geliştirildi.

​Sistemin geliştiricisi Almaz-Antey’in yetkilileri nisan ayındaki açıklamalarında, S-500 üstündeki çalışmalarını bitirmekte olduklarını söylemişti.

Ülkenin savunma yetkilileri de sistemin denemelerinin 2021’de tamamlanmasının ve aynı sene ordunun kullanımına alınmasının planlandığını belirtiyor.