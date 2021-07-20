Putin: Rusya’nın havacılık sektörü büyük potansiyele sahip, geleceğini yapay zeka şekillendirecek

Rusya lideri Putin, ülkesinin havacılık sektörünün büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Havacılığın geleceğini şekillendireceğini söylediği yapay zeka ve robot sistemlerinin, yerli sektörde şimdiden geniş bir biçimde yer aldığını kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası hava ve uzay fuarı MAKS-2021 kapsamında yaptığı konuşmasında, “MAKS, geleceğe adım atmış durumda. Gelecek ise insansız hava araçları, robot sistemleri ve havacılıkta yapay zekanın kullanılmasında” dedi.

Rusya lideri, geleceği şekillendireceğini belirttiği bu sistemlerin, başkent Moskova yakınlarında düzenlenen fuarda geniş bir yer tuttuğunu vurguladı.

​Putin, “Şu an burada görüyoruz ki Rus havacılığının büyük bir gelişim potansiyeli mevcut. Havacılık sektörümüz, rekabet gücü yüksek yeni hava araçları geliştirmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı ayrıca, havacılık sektörüne kadrolar yetiştirmek için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Путин - на МАКС-2021: То, что мы сегодня видим в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику. pic.twitter.com/TNEijbFHxF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 20, 2021

​Rusya’nın yeni beşinci nesil savaş uçağı MAKS-2021’de görücüye çıkacak

MAKS-2021 kapsamında Rusya’nın yeni beşinci nesil savaş uçağının tanıtımının yapılması bekleniyor. Yeni jet hakkında şu an için çok az şey biliniyor. Tek motorlu bu jetin hızının, ses hızının iki katına ulaşabileceği belirtiliyor. Radarlar tarafından fark edilmeyecek şekilde tasarlanan jetin ağırlığınınsa 18 tonun altında olması ve manevra kabiliyetinin çok yüksek olması bekleniyor.

MAKS-2021, 25 Ağustos’a dek devam edecek. Fuar kapsamında pek çok işbirliği anlaşması imzalanması bekleniyor.