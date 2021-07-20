Kremlin: Hipersonik füzelerimizi, sınırlarımızın yakınındaki füze kalkanı sistemlerine karşılık olarak geliştirdik

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın yeni geliştirdiği silahların dünyadaki güç dengesini bozduğu şeklindeki ABD kökenli eleştirilere ilişkin soru karşısında, “Biz maalesef son on yıldır, hatta belki daha uzun bir süredir stratejik güvenliğin tüm sisteminin aşama aşama paramparça edilmesi ile karşı karşıya kaldık. Ayrıca, ABD ile NATO’nun, mevcut güç dengesini fiilen tahrip eden çeşitli adımları ile karşılaştık” dedi.

Kremlin Sözcüsü, güç dengesini bozan bu adımların, Romanya ve Rusya sınırlarının çok yakınındaki diğer ülkelere füze kalkan sistemleri ile roket fırlatmak için kullanılabilecek başka sistemler konuşlandırılmış olması olduğunu belirtti.

‘Güç dengesini biz bozmadık, bozulan dengeyi yeniden sağladık’

Peskov, şöyle devam etti:

“Tüm bunlar, mevcut güç dengesini ve eşitliği bozdu. Bu durum da bu yeni koşullar altında Rusya’nın kendisi koruması adına tedbirler alınmasını gerektirdi. Bu aynı anda mevcut güç dengesinin korunmasını sağlayacaktı. (Hipersonik füze geliştirerek) yapılan şey tam olarak budur.”

Rusya Donanması’nın dünkü hipersonik Tsirkon füzesi denemesini takiben ABD’deki savunma ve dışişleri yetkilileri, bunun, ‘istikrarı bozan ve ciddi tehdit teşkil eden bir faktör' olduğunu savunmuşlardı.