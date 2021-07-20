Putin, Rusya’daki Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir tebrik mesajı ile Rusya’da yaşayan Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladığı ifade edildi.

Tebrik mesajında, "Kökleri asırlara dayanan bu kadim bayram, inançlıları İslam'ın kökenlerine ve değerlerine yönlendirir, merhamet, adalet ve takva, başkalarına karşı dikkatli ve samimi tutum sergileme çağrısında bulunur. Tüm dünya dinlerinin temelinde yatan bu yüksek insancıl, ahlaki idealler, muazzam birleştirici güç görevi yapar, toplumda etnik gruplar arasındaki uyumun güçlendirilmesine ve halkımızın orijinal gelenekleri olan kültürel çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunur" ifadelerine yer verildi.