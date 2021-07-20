Putin'den MAKS-2021 fuarında delegasyon üyelerine dondurma ikramı

Rusya lideri Putin, MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda bulunan delegasyon üyelerine dondurma ikram etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda bulunan delegasyon üyelerine dondurma ikram etti. Rus lider, havadaki uçakları izlerken yerli marka dondurmanın tadına baktı.

İkram olarak sunulan dondurmalar pembe bir kasada getirildi. Önce Putin, ardından Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, devlet savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov ve heyetin diğer üyeleri dondurmalarını aldı.

Putin için havacılık fuarında dondurma almak bir tür gelenek haline geldi. Rus lider, 2 yıl önce düzenlenen fuarda bir araya geldiği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm Türk heyetine dondurma ikram etmişti.

Эрдоган: За меня тоже заплатите?

Путин: Заплачу, вы же гость

Но угостил мороженым всю турецкую делегацию pic.twitter.com/zxrEme3msW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 27, 2019

Bu arada Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Manturov’a bakarak, “Denis, parasını ödedin mi?” diye şakalaştı. Manturov ise gülümseyerek ‘evet’ anlamında başını salladı. Böylelikle bu kez ödemeyi Putin’in değil, Manturov’un yaptığı anlaşıldı.