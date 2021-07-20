Putin Aliyev ile görüşüyor: 'Rusya ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkiler aktif olarak toparlanıyor'

Rusya lideri Vladimir Putin, Moskova’da Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede Rusya ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin, koronavirüs salgınının yol açtığı krizden sonra aktif olarak toparlandığını belirtti.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’i Moskova’da ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin, koronavirüs salgınının yol açtığı krizden sonra aktif olarak toparlandığını en yakın zamanda bir Rus heyetinin ticari ve ekonomik işbirliği konularını görüşmek üzere Bakü'yü ziyaret edeceğini ifade etti.

Aliyev’e davetini kabul ettiği için teşekkür eden Putin, “Koronavirüs sonrasında ilişkilerimiz, başta ekonomi olmak üzere toparlanıyor. Geçen yıl belli bir düşüş vardı, şimdi ise istikrarlı bir büyüme, toparlanma söz konusu” diye konuştu.

Rusya ve Azerbaycan arasında ekonomi alanında hükümetler arası komisyonun yoğun olarak çalıştığını kaydeden Putin, “Bu konularla bundan böyle Bakü'de ilgilenecek olan temsilci heyetimizi en yakın zamanda sizlere göndermeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Putin, Aliyev'e Dağlık Karabağ konusunda uzlaşmacı çözümler için teşekkür etti

Rus lider, “Elbette ki en önemli konulardan biri de bölgedeki durumun çözüme kavuşturulması olmaya devam ediyor. Tabii ki bu konuya büyük önem verdiğinizi biliyorum. Ve uzlaşmacı çözümler bulduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum” dedi ve ekledi:

“Bunlar her zaman en zor çözümlerdir. Fakat çözüm istiyorsak, ki hepimiz bunu istiyoruz, o zaman bu yolu izlemeliyiz. Şimdiye kadar bunu yapmayı başarabildik.”

Putin Aliyev’in Kurban Bayramı’nı kutladı

Kremlin’de ağırladığı Aliyev ile görüşmesinde Azerbaycan liderinin Kurban Bayramı’nı kutlayan Putin, “Bayramınız mübarek olsun” dedi.

Biraz şaşıran ve memnuniyetle gülümseyen Aliyev, Rus lidere teşekkür etti. Putin ise, “Müslümanların bayramı var, sizleri tebrik ederim, en iyi dileklerimi iletirim” diye sözlerini sürdürdü.

Aliyev: Rusya ve Azerbaycan arasındaki ticaret cirosu artıyor

Azerbaycan lideri Aliyev ise Moskova ve Bakü’nün ikili gündem üzerinde emin adımlarla ilerlediklerini, ülkeler arasındaki ticaret cirosunun ilk altı ayda artış kaydettiğini belirtti.

Aliyev, “İkili gündemde çok emin adımlarla ilerliyoruz, ticaret cirosu ilk altı ayda arttı, bu çok önemli, zira geçen yıl yüzde 10'dan fazla düşüş yaşadık” diye konuştu.

Dağlık Karabağ konusuna da değinen Aliyev, Azerbaycan’ın ihtilaftan sonraki dönemin mümkün olduğunca acısız geçmesini sağlamaya kararlı olduğuna vurgu yaparak, “Ortak çabayla bunu başaracağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.