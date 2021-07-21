Rus vekil Poklonskaya: Yeniden Kırım savcısı olmaya hazırım

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Kırımlı milletvekili ve eski Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, parlamentodan ayrıldıktan sonra bölge savcısı olarak Kırım'a dönmeye hazır olduğunu, fakat bakan olmak istemediğini ifade etti.

Basın mensuplarına gelecekteki yaşamına ilişkin açıklamalarda bulunan Poklonskaya, parlamentodan ayrıldıktan sonra bölge savcısı olarak Kırım'a dönmeye hazır olduğunu, fakat bakan olmak istemediğini ifade etti.

Poklonskaya, "Yüzde yüz, Kırım Cumhuriyeti'nde bakan olmayacağım. Dün benimle ilgili böyle bir tahminde bulundular, çevre bakanı görevine atadılar, bunların hiçbiri doğru değil, tüm bunlar dedikodu, söylenti. Bu görevde bulunmayacağım. Biraz hayal edip, Kırım'da kim olarak çalışabileceğimi düşünecek olursam, kendimi eski görevimde, Kırım savcısı olarak görebiliyorum" diye konuştu.

Kırım’da kendini ‘bakan görevinde değil, sadece savcı görevinde görebildiğini’ söyleyen Poklonskaya, savcı olarak Kırım lideri Sergey Aksenov’a yolsuzluk, yetkililerin sahtekârlığı, vatandaş haklarının ihlalleri ve adaletsizlikle mücadelede yardımcı olabileceğini dile getirdi.

Poklonskaya’nın geleceğine ilişkin kararı henüz vermemiş olduğu, ‘hem Moskova'da hem de Kırım'da kalabileceği’ ve karar aldıktan sonra kamuoyuna açıklayacağı şeklindeki ifadelerinden anlaşıldı.

Poklonskaya’nın Duma milletvekili olarak çalışması yakında sona eriyor. Daha önce parlamento üyeliğine tekrar aday olmayacağını açıklayan Poklonskaya, Kırım’daki çevre sorunları ile ilgili konular üzerine yoğunlaştığından medyada kendisinin Kırım’da çevre bakanı olabileceğine dair iddialar yer almıştı.