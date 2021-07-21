Peskov: Rusya, enerji kaynaklarını siyasi baskı aracı olarak hiçbir zaman kullanmadı ve kullanmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın enerji kaynaklarını siyasi baskı aracı olarak hiçbir zaman kullanmadığını ve kullanmayacağını söyledi.

Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, ABD ve Almanya'nın Moskova'nın Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını Ukrayna'ya baskı aracı olarak kullanması halinde yaptırım hakkını saklı tuttuğuna dair haberleri yorumladı.

Peskov, "Rusya'nın enerji kaynaklarını siyasi baskı aracı olarak kullandığına dair her türlü suçlamaları tutarlı bir şekilde reddettiği herkes tarafından çok iyi biliniyor olmalı. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı ve olmayacak" dedi.

Her şeyin ticari anlaşmaların konusu olduğunu kaydeden Peskov, önce ABD ve Almanya'nın konuyla ilgili resmi açıklamasını beklemeleri, daha sonra değerlendirme yapmaları gerektiğini ekledi.

Dün Wall Street Journal gazetesi, ABD ve Almanya'nın Kuzey Akım-2 projesi hakkında mutabakat sağladığını, resmi açıklamanın çarşamba günü yapılacağını yazmıştı.

Mutabakat haberini okurlarıyla paylaşan Bloomberg de, mutabakat kapsamında Almanya'nın projenin Ukrayna'ya baskı aracı olarak kullanılması halinde Rusya'ya yaptırım uygulamayı taahhüt ettiğini belirtmişti.

Reuters ise, ABD'nin mutabakat kapsamında yaptırım uygulama hakkını saklı tuttuğunu kaydetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen hafta Washington'da yaptıkları görüşmenin ardından Kuzey Akım-2 projesini 'Ukrayna gibi komşu ülkelere karşı bir silah olarak kullanma çabalarına karşı çıkacakları konusunda anlaştıklarını' açıklamışlardı.

Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım-2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Rus enerji şirketi Gazprom, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İsviçreli yapımcı şirketin çalışmaları durdurduğu için Kuzey Akım-2’nin yapımını kendi imkanlarıyla devam ettiriyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.