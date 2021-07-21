Putin: Rus koronavirüs aşılarının onayını geciktiren yabancı meslektaşlarımı anlamıyorum

Rusya lideri Vladimir Putin, Kovid-19 pandemisinin ele alındığı bir hükümet toplantısında, “Pandemiyi hâlâ ‘bizden olanlar’ ve ‘bizden olmayanlar’ biçiminde ikiye ayıran, kesinlikle güvenli ve etkili olan aşılarımızın onayını yavaşlatan pek çok meslektaşlımı anlamakta güçlük çekiyorum” dedi.
Putin, “(Pandemiye karşı) ayrı ayrı mücadele vermek çok manasız ve nafile bir çaba” diye ekledi.
Avrupa Birliği’nin ilaç otoritesi EMA, Rus Sputnik V aşısına acil kullanım izni vermek adına mart ayında başlattığı süreci hâlâ tamamlamadı.
Bunun yanında Putin, ülkesindeki aşılanma oranının sürü bağışıklığı için gerekene yaklaşmamış olması tartışmaları hakkında, vatandaşlar için koronavirüse karşı aşı olmanın zorunlu hâle getirilmesine karşı olduğunu yineledi.
Rusya Devlet Başkanı, “Burada hiçbir şey dayatmamalı, aksine açıklamalıyız. İnsanları aşı olmanın gerekliliğine ikna etmeli, pandemiye bu şekilde sadece bizim set çekebileceğimize ikna etmeliyiz” ifadelerini kulandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)