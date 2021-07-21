Lavrov: Rusya Afganistan’a saldırmayacak

Lavrov, Rus medyasına açıklamasında, Rusya’nın terör tehdidinin artması nedeniyle Afganistan’a asker yerleştirme veya teröristlere nokta vuruşu yapma olasılığını değerlendirip değerlendirmediği sorusuna, “Kimse Afganistan topraklarına herhangi bir nokta vuruşunu değerlendirmiyor, kimse Afganistan’a askeri müdahaleyi düşünmüyor. Bizi Amerikalılarla veya Sovyetler döneminde yaşadığımız deneyimle karıştırıyorsunuz” dedi.

Rusya toplumunda, sınır güvenliğinin sağlanması ve diğer tüm ülkelerin güvenliğinin ulusal ideoloji kapsamında iç anlaşmalarıyla sağlanması için koşulların yaratılması gerektiği yönünde güçlü bir görüşün oluştuğunu dile getiren Lavrov, “Müttefiklerimiz Tacikistan ve Kırgızistan karşısında yükümlülüklerimiz var. Kolektif Güvenlik Anlaşması’na uygun olarak bu yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyelerinden herhangi birine saldırı durumunda, bu saldırganlığı bastırmak için gereken tedbirlerle ilgili acil görüşmeler yapılıyor” ifadesini kullandı.

Lavrov daha önce Afganistan’da müzakere sürecinde ilerlemenin sağlanmaması ve çatışmaların yeniden başlamasının IŞİD için uygun koşullar yarattığını dile getirmişti.