Kremlin: Putin ve Merkel Kuzey Akım-2 ve Ukrayna’yı görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde Kuzey Akım-2 ve Ukrayna konularını ele aldı.

Kremlin’in açıklamasında, Putin ve Merkel arasındaki telefon görüşmesinin Almanya’nın girişimi üzerine gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Liderler, sona gelinen Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı yapımından duyduğu memnuniyetlerini dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı, Alman tarafının tamamen ticari nitelikte olan ve Almanya ile Avrupa Birliği'nin enerji güvenliğini güçlendirmeyi amaçlayan bu projenin uygulanmasına tutarlı bağlılığını takdir etti. Angela Merkel, Washington’da ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı son görüşmelerde doğalgaz boru hattıyla ilgili değerlendirmenin sonuçlarını aktardı. Vladimir Putin bu konuyla ilgili bazı yorumlarda bulundu.”

Görüşmede ayrıca Rus enerji şirketi Gazprom ile Ukrayna enerji şirketi Naftogaz arasında doğalgazın Ukrayna üzerinden transitinin 2024’ten sonra devam etmesine ilişkin anlaşmanın uzatılması olasılığının da ele alındığı bildirildi.

Açıklamada “Angela Merkel’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile 12 Temmuz Berlin’de yaptığı görüşmenin sonuçları bağlamında dahil olmak üzere, Ukrayna’nın iç kriziyle ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, Rusya Devlet Başkanı, (Ukrayna parlamentosu) Yüksek Rada’nın kabul ettiği açıkça ayrımcı olan 'Ukrayna’nın yerli halkları ile ilgili' yasaya dikkat çekti. Ayrıca Kiev’deki yönetimin 2015 Minsk Tedbirleri’ne sıkıca uyması gerektiğinin altı çizildi” ifadeleri kullanıldı.

Putin ayrıca Almanya’daki sellerin yol açtığı can kayıplarından dolayı Merkel’e başsağlığı iletirken Alman Başbakanı’nın Yakutistan’daki orman yangınlarının en kısa zamanda söndürülmesi umudunu dile getirdiği aktarıldı.