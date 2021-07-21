Rus Arktika-M meteoroloji uydusunun ikincisinin yaz testleri yakında tamamlanacak

İlki şubat ayında fırlatılan Arktika-M'nin ikincisinin yaz testleri sırasında uydunun tüm sistemlerinin kontrol edileceğini söyleyen Yeromenok, çalışmaların yakında tamamlanacağını kaydetti.

Yeromenok, ikinci uydunun devreye alınmasına ilişkin nihai kararın verilmesi için test sonuçlarının Rusya Federal Uzay Ajansı'na (Roscosmos) gönderileceğini, şu anda her şeyin sorunsuz ilerlediğini ifade etti.

Yeromenok, ikinci uydunun 2023 yılında fırlatmaya hazır olacağını ekledi.

7 yıl boyunca hizmet verecek olan 2.2 ton ağırlığındaki Arktika-M uydusu, Arktik bölgesindeki iklim ve çevre koşullarını izleyecek.

İkinci Arktika-M uydusunun 2023 yılında fırlatılması beklenirken 2024-2025'te toplam 5 uydunun daha gönderilmesi planlanıyor.