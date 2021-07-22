Dağıstan’da zorunlu aşılama getirildi

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde, başta hizmet ve ulaşım alanlarında çalışanlar dahil bazı vatandaş gruplarına yönelik Kovid-19'a karşı zorunlu aşılama getirildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Dağıstan Başkanı Nikolay Pavlov'un imzaladığı kararda, "Sağlık, eğitim, ticaret, yemek servisi, güzellik salonları, toplu ulaşım alanlarındaki kurum ve kuruluşlarda çalışanlar için yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılamanın sağlanmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Konut ve toplum hizmetleri, enerji, kültür, fuar, çocuk eğlence merkezleri, çocuk kampları, tiyatro, sinema, konçerto salonları çalışanlarına da zorunlu aşılama getirildi.

Kararda, söz konusu çalışanların aşının ilk dozunu 9 Ağustos, ikincisini de 30 Ağustos'a kadar yapması gerektiği belirtildi.