Rusya, ilk defa bir ülkeyi AİHM'e şikayet etti

Rusya, Ukrayna’yı Avrupa İnsan Hakları Nahkemesi’ne (AİHM) şikayet etti. Ukrayna’nın kendi insanlarını temel insan haklarından mahrum bırakmak ile suçlandığı şikayet, Rusya’nın devlet olarak bir başka ülkeye karşı AİHM’e yaptığı ilk başvuru.