Rusya, ilk defa bir ülkeyi AİHM'e şikayet etti

Rusya’nın Başsavcılık yetkilileri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin çeşitli maddelerini ihlal etmiş olması nedeniyle Ukrayna’yı AİHM’ye şikayet ettiklerini belirtti.
Bu, Rusya’nın tarihinde ilk defa devlet olarak bir başka devlet hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurduğu anlamına geliyor.
Rusya, AİHM’e başvurusunda Ukrayna’yı şunlarla suçluyor:
- Euro-maydan gösterileri, Odessa ve Donbass’ta sivilleri öldürmek, yasa dışı alıkoymak, işkence etmek
- Rusya topraklarına ateş açarak insanların ölümüne, sağlığının bozulmasına, mülkünün zarar görmesine sebep olmak
- (Ukrayna’daki) Rusça konuşan nüfusa karşı ayrımcılık yapmak
- Rusya kökenli şirketlere ve girişimcilere karşı ayrımcılık yapmak
- Ukrayna’nın güneydoğusundaki vatandaşları oy kullanma hakkından mahrum bırakmak
- Kırım’a, suya erişimini engelleyecek biçimde abluka uygulamak
- Rusya’nın diplomatik temsilciliklerine saldırılar düzenlemek
- MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşmesiyle ilgili olarak o dönem çatışmaların sürdüğü alanda hava sahasını kapatmamış olmak
Rusya’nın Ukrayna’dan talep ettikleriyse şunlar:
- Kırım’a uygulanan su ablukasına derhal son vermeli
- Azınlıkların haklarını sınırlamaya son vermeli, ana dilde eğitim haklarını teslim etmeli
- Rusça televizyon kanallarına getirilen yayın yasağı ile Rusça gazete ve dergilere erişim yasağına son vermeli
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