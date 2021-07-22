Rusya'dan Facebook ve Telegram'a milyon rublelik para cezaları

Rusya’da bir mahkeme, çocuk istismarı gibi ülkede yasa dışı olan içerikleri silmedikleri için Facebook’u 6 milyon ruble, Telegram’ı da 11 milyon ruble para cezasına çarptırdı.

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, kendisine tanınan sürede ülkede yasa dışı olan birtakım içerikleri silmediği için Facebook’un 6 milyon ruble (81.350 dolar) para ceza ödemesine karar verdi.

Telegram da aynı sebepten 11 milyon ruble (148.990 dolar) para cezası ödemeye mahkum edildi.

Taganskiy Bölge Mahkemesi’nin gün içinde Twitter’a yöneltilen iki suçlama hakkında da kararını vermesi bekleniyor.

Facebook sene başından beri Rusya’da toplam 49 milyon ruble para cezası ödemeye mahkum edildi. Telegram’ın bu yıl ödemesine karar verilen para cezalarının toplamıysa 26 milyon ruble.

Rusya’da sosyal medya şirketlerine yöneltilen suçlamaların bir kısmı, çocuk yaştaki vatandaşların yasa dışı protestolara katılmaları çağrılarını içeren içerikleri silmemeleriyle ilgiliydi. Şirketlerin para cezasına mahkum edilmesiyle sonuçlanan suçlamaların bir bölümü de intihar, uyuşturucu ve çocuk pornosu konulu içeriklerin kaldırılmamasına ilişkindi.