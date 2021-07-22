Rusya, 11 yıl sonra ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu’na laboratuvar modülü gönderdi

Rusya’nın, 11 sene sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdiği ilk araştırma modülünün, proton-m taşıyıcı roketi ile başarılı bir şekilde yörüngeye fırlatıldığı belirtildi.

Rus uzay ajansı Roscosmos’un yetkilileri, Hauka (bilim) adlı 20 ton ağırlığındaki laboratuvar modülünün, yörüngede planlanan noktaya ulaştığını belirtti. Yetkililer, bir süre sonra modülün Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) yanaşıp kilitleneceğini kaydetti.

Желаете обновить свои обои на рабочем столе? Тогда мы подготовили для вас фотографии пуска ракеты «Протон-М» с лабораторным модулем #Наука.



И еще немного статистики и красивых чисел: сегодняшний пуск стал 111-м для модернизированного варианта носителя «Протон» pic.twitter.com/ZiWf0KwGST — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 21, 2021

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Yeni laboratuvar modülünün UUİ’ye kilitlenmesi için, öncelikle, yerini alacağı Pirs modülünün istasyondan ayrılması gerekiyor. Söz konusu işlem bu hafta içinde tamamlanacak.

Hauka modülü, Rusya’nın UUİ’ye 2010’dan beri gönderdiği ilk modül. 2010’daysa istasyona küçük bir araştırma modülü olan Rassvet gönderilmişti.

Yeni modülün Rusya’nın yeni bilimsel araştırmalar yürütebilmesi adına istasyondaki teknik imkanlarını artırması bekleniyor.