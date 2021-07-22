Biden'dan itiraf: Kuzey Akım 2'yi durdurmak imkansız

ABD Başkanı Joe Biden, mevcut aşamada Kuzey Akım 2 projesini durdurmanın imkansız olduğunu itiraf etti.

Kentucky'de açıklamalarda bulunan Biden, ABD ve Almanya'nın Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tamamlanmasına izin verecek bir mutabakat yapmasını değerlendirdi.

Biden, "Kuzey Akım 2 projesi, yüzde 99 bitti. Söylenecek ya da yapılacak herhangi bir şeyin bu projeyi durduracağı fikri mümkün değildi" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bu konuda çok verimli görüşmeler yaptığını kaydeden Biden, "Merkel ve Almanya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya veya diğer ülkelere kasten acı çektirme yoluna gitmesi halinde karşılık verilmesini öngören bir taahhüt üzerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

ABD ve Almanya, yaptıkları anlaşmayla Rusya'nın Kuzey Akım 2 boru hattını siyasi bir silah olarak kullanma girişimine karşı koyma taahhüdünde bulunmuştu.

Açıklamada, söz konusu taahhüdün, Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullanarak agresif siyasi amaçlara ulaşmak için Kuzey Akım 2 dahil hiçbir boru hattını kötüye kullanmamasını sağlamak için hazırlandığı aktarılmıştı.

Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım-2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Rus enerji şirketi Gazprom, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İsviçreli yapımcı şirketin çalışmaları durdurduğu için Kuzey Akım-2’nin yapımını kendi imkanlarıyla devam ettiriyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.