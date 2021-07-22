Rosoboroneksport: Rusya artık neredeyse dolar karşılığında silah satmıyor

MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda konuşan Miheyev, “Halihazırda Rosoboroneksport’un imzaladığı sözleşmelerin büyük kısmı, ruble veya partner ülkelerin para birimleri bazında imzalanıyor. Sözleşmelerimizdeki doların payı hızla sıfıra yaklaşıyor. Ayrıca aktif olarak ofset mekanizmalarını ve karşı ticaret araçlarını kullanıyoruz” ifadesini kullandı.

Rusya son yıllarda tutarlı olarak silah ihracatında ulusal parayla ödemelere geçiyor. Silah ticaretinde dolardan kurtulmanın nedeni, ABD’nin Rus silah alıcılarına karşı CAATSA yaptırımlarını uygulaması.