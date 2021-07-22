Rusya: Taliban'ın kontrolündeki illerin büyük kısmı direniş göstermeden ele geçirilmişti

Kabulov, Rus medyasına açıklamasında, “Havaya giren Taliban, neredeyse 200 ilçeyi ele geçirdiklerini iddia ediyor. Oysa Afganistan’da 400’den fazla ilçe var. Bizim değerlendirmemize göre Taliban aslında 70 veya 80 ilçeyi ele geçirmiş durumda, aslında bu rakam da az değil” ifadesini kullandı.

Taliban’ın bu ilçelere dışarıdan gelmediğini, her zaman bu ilçelerde bulunduğunu söyleyen Rus diplomat, “Onlar ilçe merkezlerini almadı. İlçeleri aldılar diyorsak ilçe merkezlerini kastediyoruz. Bu kadar. En fazla 5-6 ilçe merkezinde direnişle karşılaştılar. Diğerleri öyle gökten düşmüş gibi oldu. Çünkü Afgan askerler öylesine çekip gitti, il merkezlerine kaçtı” dedi.

Taliban’ın bu savaş sonucu en fazla 2-3 ili ele geçirebileceğini, tüm ülke üzerinde kontrol sağlayacak güçte olmadığını dile getiren Kabulov, mevcut durumun Afganistan’daki askeri ve politik dengenin değişmesine yol açtığını, bunun da Kabil’deki hükümete, görüşmeleri uzatmanın yıkıcı olduğu yönünde güçlü sinyal olduğunu kaydetti.

Kabulov, “Halihazırda benim Taliban ile temaslarım, Kabil ile olan temaslardan çok daha iyi, çünkü resmi hükümet, geçiş koalisyon hükümetinin kurulması fikrinden memnun değil” diye ekledi.