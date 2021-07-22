Putin ve Tacik mevkidaşı Rahman, Afganistan'daki durumu konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman'la Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Bu arada Rus Dışişleri'nden Afganistan sınırına bir sınır karakolu inşa edilmesi için Tacikistan'a karşılıksız yardım sunulmasını öngören bir anlaşmanın hazırlandığı açıklaması geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Rahman, Afganistan-Tacikistan sınırındaki durumu ele almak üzere temmuz ayındaki ikinci telefon görüşmesini gerçekleştirdi.

Tacik tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede taraflar, ikili gündemdeki güncel konuları, Afganistan'daki son gelişmeleri ve sonbaharda Duşanbe'de yapılacak Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi ile Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısına hazırlıkları istişare etti.

Putin ve Rahman, 5 Temmuz'da Taliban'ın Tacikistan sınırındaki eylemlerini konuşmuş Rusya lideri Duşanbe'ye destek vermeye hazır olduklarını söylemişti.

Bu arada Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Afganistan sınırına bir sınır karakolu inşa edilmesi için Tacikistan'a karşılıksız yardım sunulmasını öngören bir anlaşmanın hazırlandığını duyurdu.

Sputnik'e konuşan Rudenko, "Tacikistan'ın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için yardım sağlamaya kesinlikle devam edeceğiz. Şu anda Tacik-Afgan sınırına bir sınır karakolu inşa edilmesi için Tacikistan'a karşılıksız yardım sağlanmasına ilişkin hükümetler arası bir anlaşma imza için hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.