Londra'da bir sokakta Lavrov'un grafitisi yapıldı

Sadece siyah ve beyaz renkleri kullanılarak yapılan grafitide Lavrov'un portresi ile portrenin yanında "Siz kimsiniz de bana ders veriyorsunuz?" ifadelerine yer verildi.

Grafiti hakkında bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, sanat eserlerini değerlendirmiyor. Bunun için Kültür Bakanlığı var. Temelinde samimi sempati yatan halk sanatına olumlu yaklaşıyoruz" dedi.

İngiltere basınındaki haberlere göre Lavrov, 2008 yılında Güney Osetya'daki çatışmalar nedeniyle endişelerini getiren İngiliz mevkidaşına grafitideki sözlerle karşılık verdi.