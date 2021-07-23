Rusya’da yeni varyantları 2 saate tespit eden test tescil edildi

Rusya Federal Tıbbi ve Biyolojik Ajansı (FMBA), Kovid-19’un yeni tehlikeli Delta, Alfa, Beta ve Gamma varyantlarını 2 saatte tespit edebilen yeni bir test geliştirildiğini belirtti.

FMBA’nın açıklamasında, "Ajansımıza bağlı Stratejik Planlama ve Biyomedikal Sağlık Risk Yönetimi Merkezi’nden bilim insanları, SARS-CoV-2 koronavirüsün Alfa, Beta/Gamma ve Delta genetik hatlarının RNA’sını, virüsün S-proteinindeki karakteristik mutasyonlarının polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle belirlenmesi yoluyla tespit etmek için eşsiz ve türünün tek örneği olan bir test geliştirdi" ifadesine yer verildi.

Testin 21 Temmuz Çarşamba günü tescil edildiği ve artık seri üretime hazır olduğu ifade edildi.

FMBA Başkanı Veronika Skvortsova, “SARS-CoV-2 VOC v.2 AmpliTest, Kovid-19’un en tehlikeli varyantlarını sadece 2 saatte tespit etme fırsatını veriyor. Bu, patojenin özelliklerini anlamak ve hastalığın klinik tablosunu tahmin etmek için çok önemli” açıklamasında bulundu.